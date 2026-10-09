Тест на грамотность: Одна Н или две буквы НН
Слова с Н и НН — одна из самых частых ошибок в переписке и постах. Правило кажется простым, пока не встречаешь исключения, а именно они чаще всего попадаются в повседневных текстах.
Задание
Вставьте пропущенные буквы: Н или НН.
1) Стекля_ый графин.
2) Кожа_ый ремень.
3) Ветре_ая погода.
4) Вяза_ая шапка.
5) Карти_ая галерея.
Ответы и разбор
1) Стеклянный графин. Прилагательные с суффиксом -ЯН- пишутся с одной Н (глиняный, песчаный). Слово «стеклянный» — исключение, как и «оловянный» и «деревянный».
2) Кожаный ремень. Прилагательное образовано от слова «кожа» с помощью суффикса -АН-, поэтому пишется одна Н. Так же: серебряный, льняной.
3) Ветреная погода. Суффикс -ЕНН- обычно даёт две Н, но «ветреный» — исключение. При этом слова с приставками пишутся с НН: безветренный, подветренный.
4) Вязаная шапка. Слово образовано от глагола несовершенного вида «вязать», у него нет приставки и зависимых слов. Это отглагольное прилагательное, поэтому одна Н. Сравните: «связанная бабушкой шапка» — НН.
5) Картинная галерея. Корень слова «картин-» оканчивается на Н, к нему добавляется суффикс -Н-. Получается две Н, как в словах «длинный», «старинный», «лимонный».
Итог. Чаще всего ошибаются в словах «стеклянный» и «ветреный»: их просто нужно запомнить.
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