Мэр Якутска: У каждого озера должен быть хозяин

У каждого городского объекта должен быть хозяин, сообщает мэр Якутска Садовников в Дим Димыч Якутск МАХ. Сегодня во время объезда побывал на двух знаковых для города озерах — Теплом и Сайсарском. Главная проблема, которую мы увидели, — это юридическая неопределенность.

Озеро Теплое

Начнем с пешеходных мостов на Теплом озере. Их построили еще в начале нулевых. В 2020 году один из них спасли от обрушения, проведя ремонт. Но юридически, на документах, эти мосты так и не стали муниципальными. Бесхозные объекты, за которыми никто не следит, всегда приходят в упадок. Так не должно быть. Поручил Департаменту имущественных и земельных отношений определить статус этих сооружений.

Если смотреть шире, считаю целесообразным в перспективе строительство двух полноценных мостов для легковых машин с весовым контролем: Первый соединит улицу Белинского с Тимирязева в Залоге. Второй свяжет улицу Ярославского, которая сейчас обрывается на озере и продолжается за Крупской. Это разгрузит трафик в центре. Проекты капиталоемкие, это не задача на завтрашнее утро, но веление времени игнорировать нельзя.

Озеро Сайсарское

На Сайсарском озере ситуация похожая. Этот дорогостоящий объект, построенный в рамках мастер-плана и ставший любимым местом отдыха горожан, тоже опять «ничей». Если мы не закрепим территорию за конкретным балансодержателем прямо сейчас, через пару лет этот оазис может прийти в упадок. Сейчас картина здесь не критичная, но есть множество мелких недоработок.

Округ и подрядная организация уже выразили готовность всё исправить, пока действуют гарантийные обязательства. Многих горожан, как и меня, волнует судьба нашего Священного озера. Оно заросло камышами. Конечно, их можно просто скосить. Но я не сторонник решений, которые дают временный эффект. Мы будем подходить к этой проблеме с научной точки зрения, чтобы сохранить экосистему на десятилетия. Это наш долг перед историей Якутска.

Порядок в городе начинается с порядка в документах.