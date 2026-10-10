Владимир Индигирский: Юрий Платонов — отец якутской эстрады

Отец якутской эстрады. С таким названием состоялась большая концертная программа, посвященная к 85-летию со дня рождения заслуженного артиста России, народного артиста Якутии — Юрия Платонова, прошедшая на арене Бриллиантового Цирка, раскрыв художественно-творческую палитру основателя театра эстрады Якутии.

Благодарю Государственный Цирк, отметивший славную дату первого артиста якутской эстрады, его любимых и преданных учеников, принявших участие в грандиозном эстрадно-цирковом феерии, не оставивших ни одного равнодушного зрителя.

Замечательная выставка, составленная из газетных материалов о певце, организаторе, педагоге, исследователе, профессионально составленная библиотекарями, задала тон всему волнующему вечеру.

Праздничное торжество предворяла телевизионная программа «Якутск музыкальный», где плёнка запечатлела героя передачи, поделившегося о смысле жизни, посвятившего талант своему народу, эстрадному искусству Якутии.

Юрий Егорович Платонов являлся первым артистом эстрады Республики Саха — Якутия, прошедший профессиональное обучение в творческой мастерской эстрадного искусства в Москве в 1968 году.

Вся жизнь и творчество Платонова отразило внутренний облик корифея якутской эстрады, волею исторической судьбы оказавшийся в гуще самых разных событий страны — от идеологии советского государства до современной музыкальной компьютеризации, проявившего непоколебимость и верность высоким идеалам музыкально-эстрадного искусства.

Посудите сами, в 1968 году, став первым профессиональным артистом из мужчин, он в 1970 году (на слёте работников культуры ЯАССР) выступил с мечтой — о групповом обучении талантливой молодёжи во ВТМЭИ в Москве, где в 1972 году сбылась его заветная идея. Группа выпускников названного учебного заведения назвавшись «Якутская эстрада – 72», впоследствии — стали известными артистами эстрады и цирка.

Таким образом, на глазах Юрия Платонова прошла эволюция сегодняшнего театра эстрады, где из концертно-эстрадного бюро при объединении «Якуттеатр» — он превратился в якутскую государственную филармонию, затем в концертно- коммерческое объединение «Сахаконцерт», где в новом веке добился статуса государственного театра эстрады. Это значит, что последующие поколения артистов, ориентировавшиеся на творчество Ю. Платонова и Н. Трапезниковой, руководствовались на их творческих принципах и наработках.

Юрий Платонов был автором великолепной книги «Якутская эстрада пером очевидцев», четырех буклетов, посвященных профессиональной якутской эстраде, монографии «Певческое искусство народа – лицо нации», учебного пособия «Краткий справочник по элементарной теории музыки со словарём – указателем (из цикла «Развитие певческого голоса»).

Сегодня можно утверждать, что творчество заслуженного артиста России, народного артиста Якутии Юрия Платонова является не только источником творческого вдохновения, но и «музыкальной летописью» своего времени.

Будем помнить, что наша республика стала намного теплее и краше от прекрасного эстрадного искусства Юрия Платонова, которому было отдано 52 года.

Мы никогда не должны забыть, что с нами жил настоящий корифей музыкально- эстрадного искусства республики, его неутомимый труд, его бесценный вклад в становлении якутской эстрады.

Природа щедро наделила мальчугана, курсанта речного училища — Юрий Платонова . Его голос заинтересовал даже первого секретаря якутского Обкома КПСС Гаврила Иосифовича ЧИРЯЕВА. Это действительно был голос, соединивший в себе гибкость и выразительность баритона с насыщенностью и мощью высокого баса.

Об этом красной нитью было отражено в постановке, где состоялось полное творческое единение участников концерта, оркестра, балета. Проекцированный образ Юрий Платонова — удался!

Занятые в программе артисты цирка (канатоходцы, воздушные гимнасты, лонжисты, жонглёры, коверные, эквилибристы, синтез-театр «Ойуун») в своих сценических рисунках, в характерах, в настроении — вызвали неотразимое впечатление у публики. Действительно, это была так! Не устаю поражаться мастерству артистов цирка, усилившую добротную программу в честь основоположника якутской эстрады и цирка, чего не скажешь о его родном театре эстрады, названного его именем.

Вызвали интерес зрителей — певцы, ученики Мастера, с глубокой благодарностью выразившие свою признательность, напомнив незабвенный образ своего Учителя, одновременно раскрыв свой певческий талант.

На фоне звучащего голоса Юрия Егоровича, с песней Г. Шахурдиной «Э5эрдэ ырыата» (Приветственная), интродукция шоу в вела зрителя в праздник магии, очарования,волшебства.

Семья Колесовых под живое звучание оркестра (Рук. Е. Ефимов) исполнила песню «Ферма кыргаттара» (Доярки), вызвавшая шквал аплодисментов.

Семейное выступление

Визитную карточку Юрия Платонова, песню Г. Никифорова «Өлүөнэ эбэкэм» (Река Лена) волнительно и с чувством исполнил » юный — Серёжа Спиридонов.

Любимый брат Марфы Петровны, известный певец, артист Петр КОЛЕСОВ, заворожил зал, исполнив две песни: «Мин ырыа кэhиилээх кэлиэ5им»И. Бурцева (Приду с песней), «Кубалар» Ф. Роббека. Его выносливый, за все его годы работы на эстраде, с красивой тембровой окраской голос, с актёрским темпераментом — напомнил, яркие краски эстрады 80-х годов.

Артиста сменила не менее выразительная участница концерта — Елизавета КОНДАКОВА, являвшаяся украшением ВИА: «Сияние Севера», «Мелодия Севера». Оригинальная её творческая индивидуальность, искренность чувств — раскрыла песню «Ыһыахха» В. Никанорова.

Совместный великолепный дуэт Елизаветы Кондаковой и Петра Колесова с песней «Сэдьэ» эмоционально раскрыл содержание песни и получил свою долю аплодисментов.

Дуэт Елизаветы Кондаковой и Петра Колесова

Красивая, семейная пара народных артистов Якутии — Клавдии и Германа ХАТЫЛАЕВЫХ, выбрала из своего большого репертуара, песню «Айыл5а таптала», поразившая душевным исполнением, навеяв мелодию свежестью, красотой обаяния, единым вдохновляющим настроением.

Клавдия и Герман Хатылаевы

Известный мелодист Николай АНДРОСОВ ( председатель Союза мелодистов Якутии) исполнил свою авторскую песню «Талабын мин эйиигин» (Выбираю тебя). Замечательный вокалист, с вдумчивой богатой творческой фантазией, глубоко и правдиво передал свои чувства, душевные переживания.

Николай Андросов

Заслуженная артистка Якутии Варя АМАНАТОВА исполнила песню А. Павлова «Айан киhитэ» (Путник) с незаурядным актёрским мастерством и пылким темпераментом.

Следующий номер Милены Борисовой с песней «Айыл5а о5ото» (Дитя природы) с вдохновляющей своеобразной граций движения — захватил слушателей.

Новые открытия почувствовал автор материала, радуясь именам учеников Ю. Платонова, признавшихся любви и уважения своему Учителю, раскрывшему им — истинное содержание значение песенного искусства.

Певец Кылаан Кындыл покорил зрителя своей безукоризненной вокальной стороной, где голос гармонировал с естественностью свободой сценического поведения в песне Лэкиэс «Таптыыбын» (Люблю).

Кылаан Кындыл

Индивидуальный облик певца-исполнителя Алексея Вензеля с песней «Ийэлээх а5абар» (Благодарность родителям) сразил каждого. Его красивая песня с выразительным мелодическим оборотом была ясна, доходчива, понятна. Исполнение безупречно.

Самобытный певец, мелодист Константин Васильев подарил зрителям собственную песню «Кулумурдэс сарданалар» (Светлые мысли). Мелодическая доходчивость, общительность с залом, артистичность хороший вкус — зарядили зал.

Константин Васильев

Оптимистичный образ певицы Кыталы -Куо — Любовь Константиновой с песней А. Калининского «Ньургуhун ыhыа5а» (Праздник подснежников) нашла живой отклик в сердцах слушателей, где было много радости жизни с вдохновляющей кульминацией.

Вышедшая на арену певица Тамара Попова -Хадаана с авторской песней «Мин артыыс оло5ум» (Моя артистическая жизнь) покорила публику светлым жизнеутверждающим акцентом, с проявленной большой и сильной любовью к жизни, к зрителям, искренностью и большим женским обаянием.

Тамара Хадаан

Звезда якутской эстрады, певец, мелодист, ветеран сцены, народный артист РС (Якутия) — ВЛАДИМИР ТАТАРИНОВ в свои 82 года неутомим и бодр. Сподвижник и коллега Юрия Платонова, очевидец и свидетель становления якутской эстрады автор-исполнитель спел известный свой хит «Сана хаар» (Первый снег). Редкое трудолюбие, пытливость художника-артиста позволяет и сегодня сохранить свой титул, голос и занимать виднейшее место на нашей эстраде.

Владимир Татаринов

Синтез-театр «Ойуун» продолжает радовать новыми номерами, импровизациями, совершенствованием своего репертуара. С оркестром коллектив исполнил три номера, где творческой фантазии и величию духа не было предела. Браво!

Блистательная артистка, вокалистка, киноактриса Валентина РОМАНОВА — ЧЫСКЫРАЙ блеснула авторской песней на стихи Елены Слепцовой — Куорсуннаах «Мин Бороҥ кыыһабын». Ритмичная, острая на дикцию, в полном согласии с оркестром — исполнила композицию с ориентальным мелодическим оборотом, с характерными только её — возгласами, где песня превратилась (как обычно) в музыкально-драматическую миниатюру. Совершенству — нет предела!

Известная песня Э. Ханка «Зима» была исполнена любимым учеником Ю. Платонова Иваном ТАРАСОВЫМ, становящегося медийной фигурой республики. Восхищает, удивляет, убеждает Иван своим пением, напоминая образ своего Учителя, где много мелодической выразительности, гармонии и сценического оптимизма. Мы продолжаем следить за трудолюбивым учеником Платонова, сохранившего лучшие черты и качества своего педагога.

Популярная группа в 90-х годах «Тэбэнэт» исполнила песню М. Егорова «Үс доҕордуулар » (Трое друзей) в составе автора песни, Марианны Романовой, Иванны Нестроевой. Внутренняя свобода, вдохновение, искренность чувств создала правдивый образ и напомнила ритмы прошлых лет.

Шквал аплодисментов обрушился с криком «Браво» на директора Цирка, сподвижника Юрия Платонова, коллегу, организатора вечера — Сергея РАСТОРГУЕВА, исполнившего собственную песню «Ыллаа, ыллаа тапталым» (Пой, любовь!) с блистательным составом балета.

За плечами С. РАСТОРГУЕВА многие десятилетия творческого его изобретательного труда, сотни выходов на сцену, номера, ставшие классической якутского цирка, по достоинству оцененные в разные периоды якутской эстрады. Творческий облик Сергея Васильевича не меняется. И что бы он не делал на сцене, на эстраде, на арене, он стремится прежде всего оставаться верным себе, своему стилю, своему цирковому жанру.Мы все его любим за его бесценное искусство, ценим его постоянство.

Финальная песня в записи Юрия Платонова с выходом всех участников концерта — ошеломила взволнованную до слёз публику.Эта была светлая радость с соприкосновением с миром прекрасного, где более пятидесяти лет создавал деятель эстрадного искусства Юрий Платонов. Эта вдохновенная песня Галины Шахурдиной. Это живые легенды — Владимир Татаринов, Сергей Расторгуев, вернувшие всем нам — эйфорию радости и счастья тех прошлых лет. Это сегодняшний исполнительский облик каждого выступившего артиста, находящегося в процессе творческого развития, верного своему Учителю, педагогу.

Бесспорно, всё это трогает, пленяет, очаровывает. В каждом исполнении была сохранена проникновенность лирики, буйство красок, чистота и поэтичность музыкальных образов, призывающие к жизни.

Обратил на себя внимание оркестр, с растущим мастерством его артистов под руководством Егора ЕФИМОВА.

Ведущие программы (Виктория МИХАЙЛОВА, Мирослав ЕГОРОВ) подкупили искренностью, творческой отдачей, профессионализмом, близко знавшие методы и стиль работы Мастера.

На замечательном вечере каждому артисту аплодировали родные и близкие Юрия Платонова, во главе его любимой супруги Лидии Иннокентьевны.

Родные Юрия Платонова

Сегодня предстоит большая работа по усвоению новых современных живых интонаций якутской песни, на которой базируется наша этническая эстрада. Отрадно, что народ желает слышать и слушать музыку, песни музыкального искусства родного края.

В нынешних планах театра эстрады должна стоять принципиальная задача — каждому носителю таланта, обладающего этическим художественным чувством, с развитым вокальным совершенством и перспективой, с пониманием важности своей профессии — создать место и честь в театре эстрады. Не замыкаться только выступлениями и конкурсными победами, но и заняться более широкими перспективами театра, нового поколения. Не забывать, что основатель театра эстрады Якутии был не только певцом и организатором эстрадного дела, но ещё плодотворно занимался научной поисковой, исследовательской деятельностью.

Необходимо проводить круглые столы, научно-практические конференции в стенах театра эстрады. Пора заняться глубинным исследованием истории эстрадного движения прошлого и настоящего. И очень жаль, что 85-летие со дня рождения основателя театра эстрады Республики Саха (Якутия) Юрия Егоровича Платонова прошло практически незамеченным в республике.

Низкий поклон, Сергею Васильевичу РАСТОРГУЕВУ за проведение памятного вечера, сооружившего духовный памятник Большому Мастеру, его нетленному оптимистичному искусству, идущего от сердца, понятному каждому и обращенную к сердцам людей.

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