Ил Дархан поздравил с избранием главу Жиганского района
Поздравляю Дмитрия Гаврильевича Татаринова с избранием главой Жиганского национального эвенкийского района! — сообщил глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev
За его кандидатуру единогласно проголосовали депутаты, представляющие три политические партии, и депутат-самовыдвиженец. Несмотря на различия во взглядах, их объединила общая цель – развитие родного района и повышение качества жизни людей. Уверен, опыт и знание района помогут Дмитрию Гаврильевичу развивать инфраструктуру, поддерживать традиционные отрасли, сохранять национальную культуру и создавать условия, чтобы молодёжь связывала своё будущее с родным районом. Желаю Дмитрию Гаврильевичу успешной работы, а всем жителям района – благополучия и уверенности в будущем!
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