Педагог из Якутии Леонид Менкяров стал лучшим в России на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания! — сообщает глава Якутии в max.ru/aisen_nikolaev

Леонид Гаврильевич, педагог-организатор Вилюйского центра содействия семейному воспитанию имени С. М. Аржакова, занял первое место в номинации «Лучшая практика работы центров дневного пребывания в стационарных организациях социального обслуживания».

Его детская медиастудия «Объектив» помогает ребятам с ограниченными возможностями здоровья и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, раскрывать свои способности. Они сами снимают видео, берут интервью, создают медиапроекты, приобретают новые навыки и уверенность в своих силах. В конкурсе приняли участие более 3600 специалистов со всей страны.

Поздравляю Леонида Гаврильевича с заслуженной победой! Особенно ценно, что благодаря его труду дети получают возможность проявить себя, почувствовать уверенность в собственных силах и открыть для себя новые перспективы. Именно такие педагоги помогают каждому ребёнку поверить в свои возможности. Гордимся нашим земляком!