Закаленные девушки продолжают купаться на пляже Якутска — в октябре!
Девушка начала моржевание в октябре на пляже Якутска. Тем самым она открыла сезон моржевания. Утром на городском пляже она окунулась в Лену, где температура воды всего +3,3 °C, а воздух — −4,5 °C.
На видео видно, что она купается не одна — с подругами. Якутские моржи самые суровые в мире — как и якутский климат. Купальный сезон на пляже Якутска продолжается и в октябре!
По словам якутянки, моржевание укрепляет иммунитет, заряжает бодростью и дарит отличное настроение. А слабо искупаться на пляже Якутска? И поддержать смелых якутских девушек!
Смотрите на Новости Саха,видео anyuta.turanga*
*принадлежит компании Мета, объявленной экстремистской и запрещенной в РФ
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