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10.10.2026 15:22
чтение: 1 мин
Красота & Здоровье
#моржевание
#пляж Якутска

Закаленные девушки продолжают купаться на пляже Якутска — в октябре!

Девушка начала моржевание в октябре на пляже Якутска. Тем самым она открыла сезон моржевания. Утром на городском пляже она окунулась в Лену, где температура воды всего +3,3 °C, а воздух — −4,5 °C.
На видео видно, что она купается не одна — с подругами. Якутские моржи самые суровые в мире — как и якутский климат. Купальный сезон на пляже Якутска продолжается и в октябре!

По словам якутянки, моржевание укрепляет иммунитет, заряжает бодростью и дарит отличное настроение. А слабо искупаться на пляже Якутска? И поддержать смелых якутских девушек!
Смотрите на Новости Саха,видео anyuta.turanga*

*принадлежит компании Мета, объявленной экстремистской и запрещенной в РФ

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Источник: Новости Саха
Фото: скрины видео anyuta.turanga*

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