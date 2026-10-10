Закаленные девушки продолжают купаться на пляже Якутска — в октябре!

Девушка начала моржевание в октябре на пляже Якутска. Тем самым она открыла сезон моржевания. Утром на городском пляже она окунулась в Лену, где температура воды всего +3,3 °C, а воздух — −4,5 °C.

На видео видно, что она купается не одна — с подругами. Якутские моржи самые суровые в мире — как и якутский климат. Купальный сезон на пляже Якутска продолжается и в октябре!

По словам якутянки, моржевание укрепляет иммунитет, заряжает бодростью и дарит отличное настроение. А слабо искупаться на пляже Якутска? И поддержать смелых якутских девушек!

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