Вопрос – ответ. Инсульт и зависимости. Какая связь?

Об этом грозном заболевании современной медицины, казалось бы, все знают все, но вопросы возникают. Сегодня в рубрике «Вопрос-ответ» на вопросы об инсульте отвечает врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркодиспансера Марфа Николаевна Егорова.

— Что такое инсульт? Почему он возникает?

— Инсульт ежегодно поражает миллионы людей по всему миру и часто приводит к инвалидности или смерти. Инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга, что вызывает гибель нервных клеток. Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и наркомания, напрямую увеличивают риск инсульта. Существует два основных типа инсульта:

Ишемический инсульт: самый распространённый (около 80% случаев). Он происходит, когда артерия, питающая мозг, закупоривается тромбом или бляшкой.

Геморрагический инсульт: случается реже, но часто становится более смертоносным. Сосуд разрывается, и кровь изливается в мозг, вызывая отёк и давление на ткани.

— Что провоцирует возникновение инсульта?

— Факторы риска инсульта хорошо изучены: высокое давление, диабет, ожирение и… зависимости. Курение, алкоголь и наркотики не просто вредят лёгким или печени – они пагубно влияют на сосуды, делая их слабыми, воспалёнными. По данным Всемирной организации здравоохранения, люди с зависимостями в 2–5 раз чаще сталкиваются с инсультом, чем те, кто ведёт здоровый образ жизни.

— Как зависимости повышают риск инсульта?

Зависимости запускают цепочку разрушительных процессов в организме. Вот ключевые механизмы:

* Повреждение сосудов: Никотин в сигаретах и токсины вызывают воспаление стенок артерий, способствуя образованию атеросклеротических бляшек. Алкоголь и наркотики усиливают это, нарушая баланс холестерина и повышая давление.

* Гипертония и спазмы: Регулярное употребление алкоголя или стимуляторов (как кокаин) приводит к резким скачкам артериального давления. Это может вызвать спазм сосудов мозга или их разрыв.

* Тромбообразование и свёртываемость: Наркотики и алкоголь влияют на кровь, делая её более «липкой», что увеличивает риск тромбов и ишемии.

Исследования показывают, что даже «умеренное» употребление может быть опасным. Например, курение одной пачки сигарет в день удваивает риск инсульта, а хронический алкоголизм – в 3–4 раза. Наркомания, добавляет риски инфекций и прямого повреждения сосудов.

— Как предотвратить инсульт?

— Избавьтесь от вредных привычек.

Регулярно измеряйте давление, сдавайте анализы на холестерин и сахар. Посещайте врача раз в год.

Ешьте больше овощей и рыбы, занимайтесь спортом (помогают даже прогулки в течение 30 минут в день), избегайте стресса.

Инсульт и зависимости – это неразрывная, но предотвратимая связь. Раннее выявление и лечение зависимостей снижают риск инсульта на 50–70%. Понимая, как вредные привычки разрушают здоровье, мы можем сделать выбор в пользу жизни без угроз.