Охранники ночных баров Якутска грабили посетителей

В Якутии оперативниками задержаны участники криминального квартета, промышлявшего разбоями и кражами в столице региона, сообщает пресс-служба МВД по Якутии

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей кражами и разбойными нападениями в региональной столице. По предварительным данным, подозреваемые — четверо местных жителей в возрасте от 22 до 25 лет — ранее работали в сфере охраны ночных развлекательных заведений. Они действовали по заранее спланированной схеме: выбирали нетрезвых посетителей клубов, провоцировали конфликт, после чего, применяя силу или угрозы, похищали деньги и ценные вещи.

Так, ночью у одного из баров злоумышленники остановили подвыпившего горожанина. Приставив к его лбу предмет, похожий на пистолет, они потребовали наличность. Опасаясь за свою жизнь, мужчина отдал им 10 тысяч рублей. В другом случае налётчики, угрожая жертве расправой, отобрали 12 тысяч рублей. Кроме того, они украли телевизор из квартиры, которую арендовали посуточно. Общий ущерб составил около 52 тысяч рублей.

Сыщики установили личности подозреваемых и задержали их по местам проживания. В ходе обысков у задержанных изъяли нож, перцовый баллончик, пневматический пистолет, а также купленное на маркетплейсе поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.

Следователем СЧ по РОПД СУ МУ МВД России «Якутское» возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В настоящее время троих фигурантов заключили под стражу, а четвертого отпустили под подписку о невыезде. Проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности. МВД Якутии в МАХ