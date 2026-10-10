Ужасное ДТП в Якутске: иномарка сбила несколько человек при переходе на «зеленый»

Массовое ДТП в Якутске — на улице Ярославского водитель Toyota Harrier сбил нескольких пешеходов, переходивших дорогу на зелёный свет

9 октября около 17:00 на регулируемом пешеходном переходе возле дома №18 по улице Ярославского произошло ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Harrier совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В соцсетях сперва появилось видео с места происшествия. Очевидец сообщил, что сбили пешехода, которого увезла скорая помощь. На кадрах были видны две машины скорой.

Позже Госавтоинспекция уточнила, что под колёса автомобиля попал не один человек, а несколько пешеходов. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Точное количество пострадавших в сообщении не уточняется. По факту ДТП проводится административное расследование, сообщает Дьиикэй с ссылкой на Управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

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