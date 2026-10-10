Печальная статистика пятницы: двое убиты ножом, двое утонули…

В республике за сутки зарегистрировано 7 преступлений. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовных дел на контроле прокуратуры.

В Мирнинском и Нюрбинском районах с ножевыми ранениями брюшной полости обнаружены трупы мужчин 1993, 1968 г.р. Причастные лица установлены.

В Чурапчинском районе на реке Амга перевернулась моторная лодка, в результате чего утонули 2 мужчин 1960, 1970 г.р.

В г. Якутске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1985 г.р., который подключился к линии электропередач с целью бездоговорного потребления энергии, тем самым причинив ущерб ПАО «Якутскэнерго» на сумму около 1,5 млн руб.

Также в столице республики у женщины 1938 г.р. неизвестный со счета в банке похитил 420 тыс. руб., выявлено 2 факта повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

В Алданском районе водитель 1993 г.р., управляя автомобилем «Ниссан Датсун», при выполнении разворота задним ходом совершил наезд на женщину 1958 г.р., которая от полученных травм скончалась в больнице.

Задержано 10 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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