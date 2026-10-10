10.10.2026 16:32
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«Мисс и Миссис ООН» в Индии: участница из Якутии не смогла привезти все серебро
Якутянка Виктория Попова принимает участие в конкурсе «Мисс и Миссис ООН» в Индии.
Оказывается, провезти в Индию такое количество серебра, сколько предусмотрено в комплекте национального платья, невозможно. Ограничились тем количеством, которое разрешили.
Сейчас Вика умудрилась подхватить простуду, у нее небольшая температура, но она исправно посещает все репетиции. Ведь финал шоу состоится сегодня в Нью-Дели, сообщает @yakutsk_news, опубликовав видео: vvikkaa*
**принадлежит компании Мета, объявленной экстремистской и запрещенной в РФ
Закаленные девушки продолжают купаться на пляже Якутска — в октябре!
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Источник: @yakutsk_news
Фото: сканы видео vvikkaa*
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