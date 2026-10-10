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10.10.2026 16:32
чтение: 1 мин
Светская хроника
#конкурс "Мисс и Миссис ООН"
#конкурс красоты

«Мисс и Миссис ООН» в Индии: участница из Якутии не смогла привезти все серебро

"Мисс и Миссис ООН"

Якутянка Виктория Попова принимает участие в конкурсе «Мисс и Миссис ООН» в Индии.

"Мисс и Миссис ООН"

Оказывается, провезти в Индию такое количество серебра, сколько предусмотрено в комплекте национального платья, невозможно. Ограничились тем количеством, которое разрешили.

"Мисс и Миссис ООН"

Сейчас Вика умудрилась подхватить простуду, у нее небольшая температура, но она исправно посещает все репетиции. Ведь финал шоу состоится сегодня в Нью-Дели, сообщает @yakutsk_news, опубликовав видео: vvikkaa*

"Мисс и Миссис ООН"


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Закаленные девушки продолжают купаться на пляже Якутска — в октябре!

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Источник: @yakutsk_news
Фото: сканы видео vvikkaa*

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