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10.10.2026 11:48
чтение: 1 мин
Происшествия
#МВД Якутии
#угон автомобиля

Школьница угнала такси в Якутске, чтобы… покататься

угон такси

Необычный угон такси в Якутске. Нарушительницей оказалась 16-летняя ученица одной из городских школ. По данным столичной полиции, девушка вместе с подругой заказала такси до магазина.
По прибытии на место они попросили водителя зайти в торговую точку, а сами остались ждать в автомобиле. В это время злоумышленница пересела на водительское место и вместе с подругой уехала. Покатавшись по городу, школьница оставила автомобиль возле своего дома.
По факту угона такси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ. В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, сообщает MAX «Эхо столицы» с ссылкой на полицию Якутска.

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Источник: MAX «Эхо столицы»
Фото: MAX «Эхо столицы»

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