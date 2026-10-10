Школьница угнала такси в Якутске, чтобы… покататься
Необычный угон такси в Якутске. Нарушительницей оказалась 16-летняя ученица одной из городских школ. По данным столичной полиции, девушка вместе с подругой заказала такси до магазина.
По прибытии на место они попросили водителя зайти в торговую точку, а сами остались ждать в автомобиле. В это время злоумышленница пересела на водительское место и вместе с подругой уехала. Покатавшись по городу, школьница оставила автомобиль возле своего дома.
По факту угона такси возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ. В отношении законного представителя несовершеннолетней составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ, сообщает MAX «Эхо столицы» с ссылкой на полицию Якутска.
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