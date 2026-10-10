Обнаглевший медведь загрыз собаку и не уходил…

Нападение медведя: в Булунском районе Якутии бурый загрыз собаку. Хищника обнаружили на окраине поселка Тикси рядом с гаражным кооперативом. Сообщение поступило в 13:30 10 октября, сообщает ЯСИА.

«По самому поселку хищник не бродил. Медведь загрыз собаку. Произвели оцепление, сначала он никак не реагировал на попытку его отпугнуть. После чего был ликвидирован сотрудниками полиции», — сообщили в ЕДДС.

«Угрозы сейчас нет, но в целях безопасности проводится оповещение населения. Проводим патрулирование, чтобы удостовериться, нет ли других хищников и предотвратить нападения медведя», — добавили в ЕДДС района.

Опасные медведи в России

В России участились случая нападения медведей. В Сибири и на Дальнем Востоке с начала года ликвидированы не менее 3,44 тыс. опасных особей. В регионах Сибирского ФО охотниками и сотрудниками правоохранительных органов ликвидированы не менее 2,208 тыс. хищников. По этому показателю лидирует Красноярский край, где по данным регионального Минприроды на 8 октября, обезврежены 898 медведей. По данным региональных правительств, в Иркутской области ликвидированы не менее 414 бурых медведей, в Туве — 263, в Хакасии — 204, сообщает ТАСС.

Свыше 1,130 тыс. медведей ликвидированы в регионах Дальнего Востока. В Бурятии отстреляны 356 (данные Бурприроднадзора), в Якутии — 188 (по данным республиканского министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства), Забайкалье — 93 (данные охотуправления Минприроды региона). Так, на Сахалине отстреляны 115 особей (данные на 5 октября), на Камчатке с начала года пришлось вынуждено отстрелить животных в 207 случаях, на Чукотке — в пяти.

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