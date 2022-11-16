Почему нельзя играть с тенью и плевать на землю — якутские поверья

Народные приметы занимают особое место в жизни людей, многие из которых бессознательно верят в них, ведь в них сосредоточены знания и наблюдения, передаваемые из поколения в поколение. Приметы есть у всех народов, в том числе и у якутов. Часто нельзя логически объяснить, почему возникло то или иное поверье, его просто требуется соблюдать – на всякий случай и из уважения к предкам. Даже самые убежденные скептики на подсознательном уровне верят в народные приметы и стараются их придерживаться.

С древних времен якуты ориентируются на приметы, которые основаны на наблюдении за поведением животных и его связи с изменениями погоды. Эти сведения до сих пор помогают прогнозировать погоду. Якутские поверья во многом переняли верования других народов севера – эвенков, юкагиров.

Сегодня нелишне напомнить о старинных приметах и поверьях, чтобы соблюдать их в соответствии с традициями предков.

О духах

В лесу нельзя громко разговаривать или кричать, этим можно навлечь гнев местных лесных духов.

Нельзя плевать на землю, этим вы можете вызвать гнев духов земли, травы и на худший конец, мира мертвых или нижнего мира. Для этого у древних якутов специально было отведено отдельное место.

Нельзя кричать или шуметь когда наступает вечер или ночь, этим можно разгневать спящих духов или привлечь внимание бесов.

Обязательно надо занавешивать окна, особенно, когда спите возле окна. Проходящие мимо духи будут заглядывать к вам в дом через окно и могут навлечь немало неприятностей.

Женщины не должны выбрасывать свои состриженные волосы, иначе после смерти их души будут бродить в этом мире, ища свои потерянные волосы.

О детях

Пустая колыбельная не должна подолгу задерживаться внутри дома, иначе дети абаасы (злые духи) найдут в нем свой временный приют, что навлечет болезнь или смерть ребенка.

Когда наступает вечер, дети обязательно должны собирать игрушки во дворе. Иначе ночью придут детеныши абаасы и будут играть в эти игрушки, тем самым навлекая на детей разные недуги, болезни и смерть.

О покойниках

Когда умирает человек, соседи ничем не занимаются, даже не моют посуду, чтоб дух умершего смог спокойно уйти на тот свет.

Умершего человека ни в коем случае не должны выносить из дома головой вперед через дверь, обычно труп выносят ногами вперед, что бы дух не запомнил дорогу назад в свой дом и не мучил родных.

Якут не должен ходить в кладбище больше трех раз в год. Плохая энергетика мертвых может оставить неприятный след на ауре человека. Дети от года до семи или восьми лет вообще не должны вступать на кладбищенскую территорию.

Осквернять могилы или священные места категорически запрещено, дух может жестоко отомстить. А если человек оскорбляет, оскверняет, материться или даже просто громко говорит у могилы шамана, то может быть наказан – ему будут сниться кошмары, мучать болезни, человек начинает бредить и видеть всякие «ужасающие видения», которые сводят его с ума.

О тени

Тень – это душа человека, так что любые манипуляции с тенью, начиная от детских игр и заканчивая разного вида ритуалов, категорически запрещены. Тень всегда имеется у живого существа, поэтому обычно злые духи, покойники, призраки и разного вида нечисть не имеют тени, потому что у них нет души, поэтому они так стараются заполнить пустоту внутри себя чужими, живыми душами.

Приметы о погоде

Если пауки дружно вьют сети, то будет хорошая погода; если же сидят, угрюмо спрятавшись, будет дурная погода.

Тайга весной начала шуметь к приходу тепла.

С заснеженных деревьев облетает «Кухта» (хлопья снега), к потеплению.

В полнолуние рыба плохо клюет.

Красное северное сияние к сильному морозу.

Звезды мерцают к морозу.

Вода в речке пенится к дождю.

Если лежит сонная собака, высунув язык, будет жаркая погода.

Собака плетется позади хозяина к ветру, резкой перемене погоды.

Черный дятел забарабанил к потеплению.

Собака катается — к теплу, нос прячет — к морозу.