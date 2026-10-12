Живое слово старины: вышел сборник документов открытия и освоения Якутии казаками

В минувшие выходные, в краеведческой библиотеке №1 им. В.Г. Белинского, прошла презентация книги Е.А. Строговой «А служим мы государю…». Книга вышла в рамках проекта «Стражи России. Якутское казачество» Якутской региональной общественной организации по развитию и поддержке культурных, социальных и общественных инициатив «Благовест Якутии» Республики Саха (Якутия) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Книга представляет собой сборник письменных свидетельств участников событий открытия и освоения Якутии казаками. Тексты документов середины XVII столетия отредактированы с приближением к современному русскому языку, чтобы стать понятными широкому кругу читателей, не имеющих специальной подготовки. Книга снабжена Приложениями и Словарем устаревших слов и выражений, картами.

Автор, кандидат исторических наук, Е.А.Строгова, поделилась, как шла работа над книгой:

«В подлинниках часто встречается речь той эпохи — слова и обороты, которые сегодня уже непонятны. Есть выражения, связанные с историческим контекстом того времени, есть речевые обороты, которые сейчас либо не употребляются вовсе, либо употребляются совсем в другом смысле. Мне хотелось сделать всё это понятным неподготовленному читателю — обыкновенным людям, которым просто интересно. Поэтому я постаралась приблизить язык документов XVII века к современному — но так, чтобы замены не наносили ущерба ни смыслу, ни самой ткани документа. Эта книга будет интересна и полезна тем, кто хочет услышать голос минувших столетий: краеведам и историкам, педагогам и школьникам, изучающим родной край, кому дорога память о своих корнях, в первую очередь якутским казакам. А ещё — тем, кто просто любит живой, образный язык и хочет понять, как звучала речь наших далёких предков».

Отдельная ценность издания — оформление. Иллюстрации выполнил художник-баталист и реконструктор Николай Зубков: читатель увидит форменную одежду казаков того времени, восстановленную в точном соответствии с историческими данными. Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся историей якутского казачества, историей географических открытий, историей Якутии. Уже в ближайшее время книга поступит в библиотеки Республики.