Рок-лекторий: как звучит история якутского флага

В Национальной библиотеке Якутии прошло мероприятие, приуроченное ко Дню государственного флага Республики Саха (Якутия) – историческая лекция с выступлениями рок-групп. Автором просветительского проекта «Рок-лекторий» стал главный архивист Национального архива РС(Я) и солист этно-метал группы «Псы Байаная» Вячеслав Сивцев.

На лекции Вячеслав рассказал, как утверждался один из главных символов республики. Путь к флагу занял несколько лет. Конкурс на эскизы флага и герба объявили в 1991 году, новую Конституцию приняли 27 апреля 1992 года, и лишь 14 октября 1992 года VI сессия Верховного Совета утвердила флаг. Этот день и отмечается как праздник.

Отдельная часть лекции была посвящена судьбе первого флага Якутии – государственного флага Якутской АССР. Ни одной его фотографии не сохранилось, и специально для лекции архивист воссоздал его и принес в зал. Для многих гостей это была редкая возможность увидеть один из самых выразительных символов среди символов автономных республик того времени.

Концертную часть составили выступления групп «Айкуо», «Псы Байаная» и «Syys Ys». Даты и документы чередовались с этно-роком и тяжелыми гитарными риффами. История республики буквально обрела голос и ритм.

«Многие удивляются, как можно объединить рок и историю. Риск действительно есть. Концерт может поглотить содержание, и гости уйдут с мелодией в голове, но без знания. Нам удалось выдержать баланс. Музыка не заменила лекцию, а дополнила ее своим звучанием. Если проект развивать, он станет заметным брендом», – рассказал Вячеслав Сивцев.

Это уже вторая рок-лекция в Национальной библиотеке РС(Я). Год назад говорили о создателе якутского алфавита Семене Новгородове, Для Якутии такой формат – один из первых опытов. Прошедший рок-лекторий доказал, что аудитория у живой истории есть. Любители истории получили концерт, поклонники рока – урок краеведения.

«Сегодня встреча собрала и детей, и взрослых, любителей истории и поклонников рок-музыки. Рок-лекторий надо продолжать, чтобы еще больше привлечь людей, прежде всего молодежь, к истории и культуре родного края», – поделилась организатор, главный библиотекарь отдела культурно-образовательных проектов и программ Национальной библиотеки РС(Я) Туяра Сокорутова.