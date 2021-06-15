Обнаружены новые обстоятельства трагедии в Якутске

13 июня 2021 года после тушения пожара внутри жилого дома, сдаваемого в краткосрочную аренду и расположенного на улице Луговой в городе Якутске, обнаружены тела двух девушек 17 и 18 лет и 19-летнего юноши. Кроме того, не было установлено местонахождение 19-летнего юноши, который со слов очевидцев находился внутри дома.

По данному факту следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Днем 15 июня 2021 года при разборе завалов обнаружено тело четвертого погибшего.

В ходе расследования уголовного дела следствием получены данные о регулярной сдаче дома в посуточную аренду для проведения праздничных и иных мероприятий с массовым пребыванием людей.

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, объекты с массовым пребыванием людей должны строго соответствовать требованиям противопожарной безопасности, предъявляемым к общественным помещениям. К указанным объектам предъявляются дополнительные требования в сфере обеспечения противопожарной безопасности.

Однако при сдаче дома на улице Луговой собственниками оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в связи с чем следователем СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные мероприятия, направленные на установление фактических обстоятельств произошедшего. Осуществляются допросы, осмотры, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается.