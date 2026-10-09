Ожидание — реальность: Шопинг-терапия превратилась в судебно-исковую

Ни пуховика, ни дубленки: Верховный Суд Республики Саха (Якутия) подтвердил законность взыскания с предпринимателя денежных средств за непоставленный товар

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) рассмотрела апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя на решение суда первой инстанции по гражданскому делу по иску жительницы г. Якутска о защите прав потребителей.

В ноябре 2025 года жительница Якутска заказала в одном из магазинов верхней одежды пуховик за 41 000 руб. Через месяц товар пришел, но размер не подошел, и она вернула его. Хозяйка магазина уговорила покупательницу доплатить 40 000 руб. и обещала привезти дубленку. Женщина согласилась, внесла дополнительно 40 000 руб., остальные должна была оплатить при получении товара. По договоренности ответчик обязался привезти дубленку не позднее 25 января 2026 года, однако свои обязательства не исполнил. Покупательница написала заявление о возврате денежных средств, но ответчик ее проигнорировал. Дубленку доставили лишь 18 марта 2026 года, но не того размера. Аналогичный товар для обмена у продавца отсутствовал, в связи с чем 19 марта 2026 года покупательница написала новое заявление в адрес ответчика о возврате денежных средств. Однако указанные денежные средства в размере 81 000 руб. до настоящего времени истцу не возвращены. Просила расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ответчика в пользу истца уплаченные денежные средства в размере 81 000 руб., неустойку за период с 26 января 2026 года по 09 июня 2026 года из расчета 3% за каждый день просрочки и компенсацию морального вреда.

Предприниматель предлагала обмен товара и заключение мирового соглашения, однако истец отказалась. Ответчик просила применить положения статьи 333 ГК РФ и снизить размер неустойки и штрафа, ссылаясь на финансовые трудности, связанные с исполнительными производствами и кредитными обязательствами.

Суд первой инстанции, руководствуясь Законом РФ «О защите прав потребителей», пришел к выводу, что поскольку ответчиком нарушен срок передачи предварительно оплаченного товара, требования истца о взыскании неустойки правомерны. С ответчика взысканы: уплаченные денежные средства, неустойка, компенсация морального вреда, штраф, а также госпошлина.

Решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции, он просил снизить сумму штрафа и размер неустойки. Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, не нашла оснований для вмешательства в судебный акт и оставила его без изменения. Решение вступило в законную силу.

