Стало известно, что решил суд по мере пресечения мэра Алдана
Прокуратура приняла участие в рассмотрении судом ходатайства следователя об избрании меры пересечения главе г. Алдана
Как ранее сообщалось, прокуратурой республики признано законным возбуждение СУ СК РФ по РС (Я) уголовного дела в отношении главы городского поселения «Город Алдан» по признакам состава преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, глава города, обладая функциями распорядителя бюджета, а также полномочиями руководителя администрации, действуя совместно с индивидуальным предпринимателем, путем заключения с ним фиктивных муниципальных контрактов на выполнение работ совершил хищение бюджетных средств в размере более 1 млн рублей.
⚖️Сегодня, судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании главе г. Алдана меры пересечения, с учетом позиции прокурора он заключен под стражу.
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