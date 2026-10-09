Уроженки Средней Азии осуждены за махинации при получении соцвыплат в Якутии

УФСБ России по Республике Саха (Якутия) продолжает проводить комплекс оперативных мероприятий, направленных на пресечение преступных деяний

в сфере социальных выплат.

Так, в сентябре 2026 года Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) признал граждан России М. и З. виновными в хищении денежных средств

по предварительному сговору в особо крупном размере при получении социальных выплат, выделенных в рамках национального проекта «Семья».

Установлено, что уроженка Средней Азии М., 2000 г.р., получила гражданство России в упрощенном порядке, прибыла на территорию Республики Саха (Якутия) с целью родить ребенка и в дальнейшем получать предусмотренные социальные выплаты в повышенном размере, с учетом северных надбавок

и районного коэффициента Якутии. При этом женщина не планировала постоянно проживать и работать в условиях Крайнего Севера. После рождения ребенка уехала на родину. Фигурант уголовного дела З., 1976 г.р., находясь в г. Якутске, оказала содействие соотечественнице в оформлении ежемесячного пособия.

По данному факту следственным подразделением МУ МВД «Якутское»

в отношении злоумышленниц было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2

УК России. М. задержана органами правопорядка при въезде в Российскую Федерацию. В ходе следствия обвиняемые признали вину в полном объёме.

Суд с учетом мнения гособвинителя назначил М. наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания до 14-летия ребенка, З. – два года и 6 месяцев лишения свободы условно. Кроме того, постановил взыскать ущерб от преступления

в размере около 1,5 млн рублей путем конфискации личного транспортного средства стоимостью 2 млн рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.

Справка: Национальный проект «Семья» стартовал в России в 2025 году по решению Президента Российской Федерации Путина В.В., является продолжением нацпроекта «Демография». Основная цель – поддержка семей с детьми, многодетности, забота о репродуктивном здоровье и укреплении семейных ценностей.

В Якутии в рамках указанного проекта расширена система поддержки семей с детьми, появились новые меры, проиндексированы действующие выплаты. Ключевые условия включают гражданство РФ, постоянное проживание

в республике, а также соответствовать критериям нуждаемости.