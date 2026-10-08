Ничего себе аппетит! Растрата 110 миллионов!

Дело о растрате 110 миллионов рублей: суд взялся за Габышева без раскачки

Якутский городской суд активно приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора СРО «Союз строителей Якутии» Айхала Габышева, обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Дело поступило в суд 15 сентября, рассматривает его судья Эльвира Минеева.

За два дня, 6 и 7 октября, уже состоялись два судебных заседания, оба завершились объявлением перерыва. Следующее назначено на 9 октября, в 14:30.

Для начала рассмотрения уголовного дела такой плотный график весьма активный: три заседания за четыре дня.

Напомним, ранее ТР сообщало, что Габышеву вменяют три эпизода растраты на общую сумму 110 млн рублей. По версии следствия, средства компенсационного фонда строительной СРО перечислялись подконтрольным организациям под видом займов и не были возвращены. Максимальное наказание по предъявленной статье — 10 лет лишения свободы.

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