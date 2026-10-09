Гречка, тапок и кабель: Вскрылись жуткие подробности истязания ребенка
Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес приговор по уголовному делу об истязании малолетнего ребенка
Мегино-Кангаласский районный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного).
В ходе судебного разбирательства установлено, что в ноябре 2025 года подсудимая, находясь в своем жилище, систематически применяла насилие к двухлетнему сыну своей подруги. Мальчик и его мать находились в материальной и иной зависимости от подсудимой.
Женщина наносила ребенку удары ладонью, тапком и сложенным зарядным кабелем, ставила его на сухую гречку, надолго оставляла стоять в углу, а также совершала иные действия, причинявшие малолетнему физическую боль и психические страдания. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, в результате противоправных действий у ребенка образовались множественные кровоподтеки, квалифицированные как легкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимая вину в предъявленном обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.
С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, данные о личности подсудимой, суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. На осужденную также возложены дополнительные обязанности, способствующие ее исправлению.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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