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12.10.2026 15:23
чтение: 1 мин
Якутия
#Георгий Гаврильев
#кадровое назначение
#указ главы

Бывший заммэра стал заместителем министра

Экс-заммэра Якутска стал заместителем министра сельского хозяйства

Георгий Гаврильев назначен заместителем министра сельского хозяйства и продовольственной политики республики. О кадровом решении глава Якутии Айсен Николаев сообщил в своем канале в MAX.

Ранее этот пост занимал Николай Афанасьев, он освобожден от должности.

Георгий Гаврильев — выпускник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. Трудовую деятельность начал в управляющей компании «Сахаинвест–сервис». В разные годы работал на руководящих должностях в ОАО «Якутцемент», разрезе «Нерюнгринский» ГУП «Якутуголь», Национальной туристической компании «Якутия».

2013-2020 гг. — директор МУП «Горснаб»;

2020 г. — заместитель главы Якутска по развитию территорий;

2021 г. — заместитель главы Якутска по экономике и финансам;

2022-2026 гг. — первый заместитель главы Якутска.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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