Точный расчет в работе и в спорте: Якутский коммунальщик покорил международный пьедестал

Лучник из Усть-Алданского ЖКХ – призер международного турнира

Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики Усть-Алданского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» Максим Васильев стал серебряным призером международных соревнований по стрельбе из лука.

Юбилейный X турнир «CANYON» по 3D-стрельбе из лука прошел на Сулакском каньоне в Республике Дагестан с 7 по 12 октября, собрав более 250 сильнейших лучников из 22 стран мира, включая Китай, Турцию, Южную Корею, Иран и ЮАР. Особенность формата 3D заключается в том, что спортсмены ведут огонь по реалистичным объемным мишеням (макетам животных) в условиях естественного, пересеченного природного ландшафта.

В условиях колоссальной конкуренции и сложнейшего горного рельефа наш коллега продемонстрировал высочайшее мастерство и выдержку, завоевав второе место в дисциплине «длинный лук» (longbow).

Максим Васильев трудится в ГУП «ЖКХ РС(Я)» слесарем КИПиА с 2018 года, эффективно совмещая работу и занятия спортом. Он – опытный и титулованный спортсмен, является кандидатом в мастера спорта РФ, неоднократно становился чемпионом Якутии и России по стрельбе из лука, а также призером международных игр и имеет 1-й разряд по шахматам. Свое мастерство мужчина регулярно доказывает на крупнейших соревнованиях в составе сборной республики.