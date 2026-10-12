Садовников: Мы не будем делать вид, что всё идеально

Нам нужно ваше участие

На общегородской планерке мы традиционно разобрали обращения. Но есть вопросы, которые невозможно решить только силами администрации. Нам нужна ваша помощь.

Социальная догазификация

Мы заключили 1225 договоров, чтобы к 2026 году газ пришел в ваши дома. Региональный оператор — АО «Сахатранснефтегаз» — свою часть работы выполнил. Но внутри участков строительно-монтажные работы идут только на 883 домовладениях. 342 участка пока стоят без дела. Я понимаю, что ситуации бывают разными: у кого-то пока нет свободных средств, кто-то ждет продажи участка. Но газ ждали годами, и сейчас упускать такой момент нельзя. Если вы откладывали этот вопрос — вернитесь к нему. Возможности, которые дает программа, нужно использовать.

Животные на самовыгуле

На этой неделе усиливаем отлов безнадзорных животных и начинаем массовое чипирование. Уважаемые владельцы, если ваши собаки сейчас гуляют сами по себе — заберите их домой. Это вопрос безопасности и для людей, и для самих питомцев.

Транспорт, светофоры и свет

Жалобы на автобусы и светофоры продолжают поступать. Наши службы стараются реагировать на них быстро. Например, маршрут №12 уже в тестовом режиме пошел по старой схеме №25. Итоги всей транспортной реформы — что сработало, а что нет — разберем на отдельном совещании. На прошлой неделе было много сообщений о перегоревших фонарях — все адреса уже передали на проверку

Да, проблем еще много. И моя позиция здесь простая: мы не будем делать вид, что всё идеально. Мы будем планомерно искать причины и устранять их. Но без вашего участия, без ваших сигналов и ответственного отношения город не сделать комфортным.