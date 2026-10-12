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12.10.2026 10:41
чтение: 1 мин
Судебная хроника

Бывший муж, дочь и кресло заведующей: Вскрылись махинации с кадрами

Прокуратура Усть-Майского района пресекла попытку заведующей учреждения за совершение коррупционного нарушения уволиться по собственному желанию

Прокуратура района провела проверку исполнения законодательство о противодействии коррупции в дошкольном образовательном учреждении.

Проведенной проверкой установлено, что заведующей детским садом в администрацию района не направлено уведомление о возникновении конфликта интересов при осуществлении совместной трудовой деятельности со своей дочерью и бывшим супругом.

Прокуратура внесла главе района представление, однако, мер по устранению выявленных нарушений не принято в связи с увольнением заведующей по собственному желанию.

Не согласившись с данным решением, прокурор обратился с иском в суд об изменении основания увольнения на увольнение по утрате доверия.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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