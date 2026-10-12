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12.10.2026 09:50
чтение: 1 мин
Происшествия
#Дежурный прокурор
#криминальная хроника

Криминальная хроника выходных: Труп, смерть, взрыв

Криминальная хроника выходных: Труп, смерть, взрыв
 
В республике за сутки зарегистрировано 3 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.

В г. Якутске госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой мужчина 1980 г.р., обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Также в столице республики в своей квартире обнаружен труп мужчины 1988 г.р. с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки. Причастное лицо установлено.

В Алданском районе расследуется уголовное дело в отношении директора организации, который дал взятку заместителю главы г. Алдана за получение муниципального контракта.

В Таттинском районе на реке Амга во время переправы перевернулась лодка, в результате утонул мужчина 1982 г.р.

В столице республики при проведении гидроизоляционных работ взорвался пропановый баллон, пострадало трое человек.

Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.

Задержаны 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

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Источник: прокуратура Якутии
Фото: прокуратура Якутии

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