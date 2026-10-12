Криминальная хроника выходных: Труп, смерть, взрыв
Криминальная хроника выходных: Труп, смерть, взрыв
В республике за сутки зарегистрировано 3 преступления. Проведение по ним процессуальных проверок и расследование уголовного дела на контроле прокуратуры.
В г. Якутске госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой мужчина 1980 г.р., обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Также в столице республики в своей квартире обнаружен труп мужчины 1988 г.р. с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки. Причастное лицо установлено.
В Алданском районе расследуется уголовное дело в отношении директора организации, который дал взятку заместителю главы г. Алдана за получение муниципального контракта.
В Таттинском районе на реке Амга во время переправы перевернулась лодка, в результате утонул мужчина 1982 г.р.
В столице республики при проведении гидроизоляционных работ взорвался пропановый баллон, пострадало трое человек.
Дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом не зарегистрировано.
Задержаны 16 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
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