Тест состояния психики: Что вы увидели первым на картинке?

Порой посмотреть на себя стороны бывает очень полезно, однако объективно оценить свое поведение получается далеко не у всех. Тогда на помощь идут психологические тесты в картинках.

Посмотрите на картинку: что вы увидели первым? Перед вами необычное изображение, здесь переплетаются два мира — внутренний и внешний. Этот психологический тест «что вы увидели» поможет понять, что вы заметите в первую очередь, и это может многое рассказать о вашем текущем психологическом состоянии и приоритетах.

Посмотрите на картинку несколько секунд и отметьте, что привлекло ваше внимание первым:

1. Деревья

2. Камень

3. Художника

4. Дома

5. Лицо



Что говорит выбранный визуальный образ о вашем внутреннем состоянии:

1.Деревья. Если ваш взгляд первым делом привлекли деревья, то вы постоянно растёте. Ваши творческие и умственные способности стремительно развиваются, вы никогда не застываете на месте, всегда двигаясь вперёд.

2.Камень. Если камень был первым, что привлекло ваш взгляд, то в вас присутствует постоянство и стабильность. Вы идёте сквозь жизнь однообразно и верно, без сильных колебаний. Тем не менее, периодически могут возникать эмоциональные всплески.

3.Художник. Если первое, что вы увидели, — художник, то вы обладаете творческой натурой. Вы способны воплотить в жизнь множество идей, а главное — вы можете материализовать свои внутренние образы и концепции. Ваше воображение является основным инструментом.

4.Дома. Если вы заметили дома сразу, это означает, что вы цените тепло, уют и бытовые радости. Вы обладаете обаянием, часто становясь душой компании, и у вас много верных друзей.

5.Лицо. Если ваш взгляд первым делом устремился на лицо, то вас характеризует отличная память. Вы легко улавливаете и запоминаете важные моменты. У вас развита способность анализировать людей, видеть их скрытые черты.

Психологический тест, который расскажет о вашем внутреннем состоянии

