12.10.2026 14:50
чтение: 0 мин
Ряд кадровых решений подписал Айсен Николаев
Афанасьев Николай Степанович освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
Гаврильев Георгий Игоревич назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)
Читайте также:
Источник: МАХ Айсена Николаева
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий