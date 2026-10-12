Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

12.10.2026 14:50
чтение: 0 мин
Официально

Ряд кадровых решений подписал Айсен Николаев

Афанасьев Николай Степанович освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

Гаврильев Георгий Игоревич назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия)

Читайте также:

Источник: МАХ Айсена Николаева
Фото: ЯСИА, Андрей Сорокин

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное