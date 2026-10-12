Реши задачу с числом 50 и узнай секрет числа 6174

Готовы проверить свою внимательность и знание правил математики? Вот новая задача на логику с числом 50: Решите пример 50 + 50 : 50(50 + 50)

Попробуйте решить задачу на логику в уме, прежде чем смотреть правильный ответ.

50 + 50 : 50(50 + 50) = ?

В чём главная ловушка? Главная сложность кроется в записи 50(50 + 50). Из-за отсутствия явного знака умножения между числом и скобкой мозг машинально воспринимает эту конструкцию как единое целое. Многие интуитивно пытаются сначала умножить 50 на то, что получится в скобках, и только потом делить, что грубо нарушает правила арифметики и ведет к неверному ответу на эту задачу на логику.

Пошаговое решение:

Давайте разберем пример строго по классическим правилам математики (порядок действий).

1. Действия в скобках: Всегда начинаем со скобок. 50 + 50 = 100 Теперь наш пример принимает такой вид: 50 + 50 : 50 * 100 (мы добавили знак умножения для наглядности, так как его отсутствие не меняет правила).

2. Умножение и деление (слева направо): Эти действия имеют одинаковый приоритет, поэтому выполняем их строго в том порядке, в котором они написаны, от левого края к правому. Сначала идет деление: 50 : 50 = 1 Затем умножение: 1 * 100 = 100 Теперь пример выглядит совсем просто: 50 + 100

3. Сложение: 50 + 100 = 150

Итоговый ответ: 150

А какой ответ получился у вас с первого раза? Удалось ли избежать ловушки со скрытым умножением?

Интересный факт: секретное число 6174

Попробуйте взять любое четырехзначное число (где хотя бы две цифры различны), переставьте цифры в порядке убывания и вычитания из него этого же числа в порядке возрастания. Повторите процесс, и через несколько шагов вы всегда получите число 6174. Не верите? Попробуйте!

6174 — это знаменитая постоянная Капрекара (процесс Капрекара), открытая индийским математиком Даттараей Рамчандрой Капрекаром в 1949 году. Если повторить эту процедуру с полученным результатом, вы всегда придете к числу 6174 максимум за 7 шагов, после чего число перестает меняться (становится «неподвижной точкой»).

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