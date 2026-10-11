12.10.2026 08:33
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Очередная перетряска кадров: Кто занял ключевое кресло в администрации столицы
Кадровая карусель продолжается: в Якутске объявлено об очередном громком назначении
Георгиева Мария Иннокентьевна назначена директором МКУ «Агентство земельных отношений» ГО «город Якутск«.
Мария Георгиева возглавила МКУ «Агентство земельных отношений Якутска». О кадровом решении стало известно на городской планерке.
Георгиева с августа является и.о. руководителя агентства, ранее она была заместителем руководителя.
До Марии Георгиевой агентство земельных отношений Якутска возглавлял Сергей Тимошенко.
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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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