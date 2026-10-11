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12.10.2026 08:33
чтение: 0 мин
Якутск
#Агентство земельных отношений
#кадровое назначение
#Мария Георгиева

Очередная перетряска кадров: Кто занял ключевое кресло в администрации столицы

Кадровая карусель продолжается: в Якутске объявлено об очередном громком назначении

Георгиева Мария Иннокентьевна назначена директором МКУ «Агентство земельных отношений» ГО «город Якутск«.

Мария Георгиева возглавила МКУ «Агентство земельных отношений Якутска». О кадровом решении стало известно на городской планерке.

Георгиева с августа является и.о. руководителя агентства, ранее она была заместителем руководителя.

До Марии Георгиевой агентство земельных отношений Якутска возглавлял Сергей Тимошенко.

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Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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