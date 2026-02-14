Айсен Николаев провел заседание комиссии по энергетике Госсовета РФ

Провел заседание Комиссии Госсовета РФ по направлению «Энергетика».Главной темой заседания стало увеличение использования ресурсной базы угля Дальнего Востока и сокращение потребления дальнепривозного топлива для объектов тепло- и электроснабжения в регионах ДФО, сообщает глава Якутии в тгк Айсен Николаев.

Эта задача обозначена в Энергетической стратегии России до 2050 года. Президент России Владимир Владимирович Путин в рамках Восточного экономического форума отдельно поручал оценить возможности расширения угольной генерации на Дальнем Востоке там, где это экономически оправдано. Для нашего макрорегиона это вопрос не только экономики и логистики, это тепло в домах и надежность энергоснабжения.

Сегодня в отдельных регионах доля дальних поставок остается высокой. Это повышает нагрузку на Восточный полигон и увеличивает издержки. При этом Дальний Восток обладает значительной собственной ресурсной базой, и мы должны использовать этот потенциал в интересах жителей и предприятий.

По итогам заседания сформированы предложения по дальнейшим шагам. Будем двигаться последовательно, учитывая интересы энергетиков, угледобывающих компаний и перевозчиков, но прежде всего в интересах людей. Наша общая задача обеспечить Дальний Восток надежной и доступной электроэнергией и теплом. Работаем дальше.

