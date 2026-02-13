Видеофакт: Казус с поздравлением Ил Дархана!

Эхх… Что за вредительство? Или разгильдяйство?

Сегодня, 13 февраля Якутия отмечает день родного языка и письменности.

В ГТОиБ им. Суоруна Омоллоона по этому случаю на ежегодный мунньах собралась общественность.

Организаторы первым делом включили поздравление главы Якутии Айсена Николаева по случаю праздника. Надо полагать, на родном языке. Но… этого никто не знает.

Так как на экране глава Якутии просто шевелил губами, а звука в зале театра так и не было.

Это вредительство?

Или разгильдяйство?

Так в Якутии начался Год Культуры…

