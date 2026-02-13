Суд вынес свое решение по Афанасию Максимову

Screenshot

Вчера политик и бизнесмен Афанасий МАКСИМОВ был задержан в Якутске полицией.

Сегодня он предстал перед судом.

Как сообщалось ранее, Максимову инкриминировали дело по ст.20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, пропагандирующей независимость Якутии.

Как сообщает в соцсети сам Афанасий Максимов, суд присудил ему административный штраф в размере 1 000 рублей.

А вот что сообщает по данному делу пресс-служба суда.

Столичный суд привлек к административному наказанию экс-депутата

Постановлением Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 13 февраля 2026 года экс-депутат признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Установлено, что мужчина 25 января 2026 года в одной из социальных сетей, запрещённой на территории РФ, опубликовал коллаж из фотографий, в левом нижнем углу которого разместил кружок, бело-голубого цвета с логотипом организации, включенной в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, на основании решения Верховного Суда РФ от 22.11.2024 года, вступившего в законную силу 28.12.2024 года.

Мужчина вину признал частично.

Судом ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей.

Постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Саха (Якутия).

