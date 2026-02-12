В Якутске задержан Афанасий Максимов
Сегодня, 12 февраля в Якутске полиция задержала Афанасия Максимова, общественного деятеля и бизнесмена.
Афанасий Николаевич успел сообщить, что кто-то написал на него донос о том, что он, якобы, состоит в экстремистской и террористической организации.
Блогер успел опубликовать видео его задержания. В кадре видны представители правоохранительных органов.
— Чего мне бояться? – вопрошает Максимов. С его биографией, он имеет моральное право на такой вопрос.
Торбозное радио со слов подписчиков сообщает, что в отношении Максимова рассматривается вопрос о возбуждении дела по ст.20.3 КоАП РФ за публичное демонстрирование символики экстремистской организации, пропагандирующей независимость Якутии. Не исключено также, что основанием для задержания могли стать его высказывания о ворах в законе. Данная статья предусматривает наказание в виде ареста до 15 суток.
У Афанасия Максимова, бизнесмена и политика, отношения с властью – как американские горки. Из фаворита – в заключенные. Началось это еще при Штырове, продолжилось при Борисове, да и сейчас не сильно изменилось.
В последнее время Афанасий Максимов проявлял активность в политике, высказывал в соцсетях мнение, что кандидатом в депутаты в Госдуму от Якутии надо выдвинуть лидера якутской молодежи, фермера и писателя Масаха Мэхээс или оппозиционера, бывшего министра финансов – зампреда правительства Эрнста Березкина. Сам Афанасий Максимов был депутатом Ил Тумэна прошлых созывов, и, судя по всему, не прочь вернуться в большую политику.
