Вопиющее ЧП на кладбище
О результатах проверки по сообщениям информационных ресурсов
Прокуратура г. Якутска провела проверку по публикации о нарушении прав семьи на достойное захоронение близкого родственника.
Установлено, что 06.01.2026 работниками МБУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуал» не обеспечено захоронение праха умершей, дочь которой обратилась в установленном порядке для получения гарантированных ей законом услуг, что является недопустимым.
В связи с нарушением норм закона, прав и законных интересов семьи на уважительное и достойное отношение к памяти умершего близкого родственника прокуратура внесла представление.
08.01.2026 прах умершей захоронен, дочери возмещены уплаченные средства ввиду некачественного оказания услуг по погребению.
Вот само обращение:
Прошу придать огласке, сегодняшний вопиющий случай, который произошел на Маганском кладбище 06.01.2026г.
Приехали на захоронение моей мамы, к 11 часам, как и было согласованно с Администрацией кладбища. Все было оплачено. Приехав в назначенное время обнаружили, что не производилось никаких работ для захоронения. Заявку подавали лично в Администрацию 30 го декабря, ездили с работниками и показывали место.
После увиденного пришли в Администрацию с вопросами, Администратора не было, были только пьяные рабочие, которые вообще не понимали что происходит. По итогу они начали звонить администратору Виталию, прождали его около часа, в ожидании каких либо слов и разъяснений, но в ответ увидели, что администратор приехал в алкогольном опьянении, на наши претензии начал нам грубить.
Сказал, что просто забыли, что у них праздники и чтоб мы сказали спасибо, что он вообще приехал.
Далее он предложил оставить прах моей мамы и что он сам его захоронит! Потом попросил час времени, на что мы отказались, понимая, что это невозможно, за час разморозить землю и произвести захоронение.
Мы приехали с родными, практический каждый на такси, за немалые деньги с ожиданием, суть даже ни в этом, мы приехали попрощаться с человеком, а в итоге были в шоке от безответственности и равнодушию к чужому горю.
Со стороны администрации маганского кладбища, мы не увидели, ни сочувствия, ни искренних извинений.
Позвонили в главный офис администрации и услышали в ответ, что повлиять они на них не могут.
А если бы это был не прах, а гроб с человеком, что бы делали в такой ситуации?
Сколько жалоб уже на маганское кладбище, пусть обратят внимание на соответствующее отношение.
Просим помощи в привлечении ответственности Администрации данного кладбища.
