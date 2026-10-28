Центр поддержки пассажиров: ЖДЯ запустили чат-бот
Железные дороги Якутии запустили официальный чат-бот «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ» в мессенджере Макс
Акционерная компания «Железные дороги Якутии» объявляет о запуске официального цифрового помощника для пассажиров в национальном мессенджере МАКС.
Сервис «Центр поддержки пассажиров ЖДЯ» призван обеспечить быстрый и безопасный доступ к справочной информации и услугам компании.
Запуск чат-бота в МАКС является логическим продолжением цифровой трансформации АО «АК «ЖДЯ».
Теперь пассажиры могут оперативно получить необходимую информацию о пассажирских перевозках не только по номеру телефона Службы поддержки пассажиров и на сайте АО «АК «ЖДЯ», но и в национальном мессенджере Mакс.
Ключевые возможности бота:
- Актуальное расписание пассажирских поездов №317/318 «Нижний Бестях – Благовещенск», №327/328 «Нижний Бестях – Тында» и вагонов беспересадочного сообщения.
- Информация о тарифах и льготах
- Правила перевозок
- Информация об адресах билетных касс
- Информация о трансфере пассажиров, пунктах посадки и многом другом.
- Обратная связь даст возможность задать запрос и оперативно обратиться в службу поддержки пассажиров
Бот доступен для всех пользователей платформы. Для начала работы достаточно отсканировать куар-код или перейти по ссылке https://max.ru/id1435073060_1_bot
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