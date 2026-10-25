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25.10.2026 11:05
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Некролог

Погиб на СВО бывший сотрудник мэрии Якутска

В ходе боевых действий во время Специальной военной операции 2 октября 2026 года погиб Никита Васильевич Поскачин.

Он был предпринимателем, работал и на муниципальной службе в администрации Якутска в период Юрия Заболева. Занимался наружной рекламой.

Никита Васильевич Поскачин похоронен в Якутске 24 октября.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife

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