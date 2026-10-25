25.10.2026 11:05
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Погиб на СВО бывший сотрудник мэрии Якутска
В ходе боевых действий во время Специальной военной операции 2 октября 2026 года погиб Никита Васильевич Поскачин.
Он был предпринимателем, работал и на муниципальной службе в администрации Якутска в период Юрия Заболева. Занимался наружной рекламой.
Никита Васильевич Поскачин похоронен в Якутске 24 октября.
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Источник: Сетевое издание SakhaLife
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