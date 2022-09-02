Якутск: Машины поднимают брызги, прохожие прыгают по лужам…

В Якутии обильные дожди льют всю последнюю неделю.

А в Якутске далеко не везде можно пройти или проехать из-за луж. Жителям приходится обходить «озеро» или петлять и перепрыгивать через лужи. Пройти по городу, не замочив ноги, очень сложно

Жители Якутска жалуются в соцсетях на лужи, из-за которых пешеходам стало проблематично передвигаться по городу.

Горожанам придется запастись резиновыми сапогами.