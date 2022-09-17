Крутой водитель на джипе «проучил» пешехода

В Якутске, на регулируемом пешеходном переходе горожанам нельзя расслабляться. Тем более, смотреть в телефон, переходя дорогу. Крутой водитель на джипе заметил такого школьника и проучил его, проехав на красный и чуть не задавив ребенка. Наверное, очень спешил.

Фото: SAKHALIFE Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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