Крутой маршрут или Раковый корпус

Неделя продвижения здорового образа жизни «Здоровье для всех»

После поездки на Сахалин прошлым летом мы решили больше в ту сторону не ездить, ибо нет там никакой инфраструктуры для хорошего отдыха и тем более лечения. Все-таки Кавказ на сегодня — более комфортное место, где больной человек может получить адекватное лечение, комфортные условия для проживания, какие-то туристические услуги. Нас было 8 человек участников проекта «Антирак», по этой причине я группу назвала «раковый корпус». Надо отметить, что это название нам очень даже пригодилось в наших перипетиях при перелете по маршруту Якутск – Толмачево — Минеральные воды. В этот раз нас угораздило купить авиабилеты через Новосибирск рейсом авиакомпании S7. Там предполагалась стыковка, и дальше прямиком — в Минеральные воды.

В начале выглядело все прекрасно. Мы стремились оптимизировать время в полете, наивно думая, что так намного проще нам будет добраться до Кавказа. Однако, наши страдания начались уже в Якутске, когда задержку нашего рейса по техническим причинам объявили после регистрации на уже прибывший борт, причем задержку дали аж на 6 часов. Естественно, при таком раскладе какая стыковка может быть, когда наш рейс прибыл в Толмачево с опозданием на 6 часов. Весь самолет был битком набит пассажирами, которые все летели дальше, Толмачево же огромный хаб, где слетаются рейсы с пассажирами, следующими дальше по разным направлениям. Сразу после выхода из самолета на вокзал я предусмотрительно направила Катерину прямиком к представителю авиакомпании для выяснения нашей дальнейшей судьбы. Получив багаж, мы подошли в представительство S7, где народу было — не пробиться. Наша Катерина оказалась более шустрой, и мы увидели, что она находится в первых рядах многочисленных жаждущих. Вот тут-то нам и послужил термин «раковый корпус». В громких дискуссиях как с руководителем авиакомпании, так и с толпой разъяренных пассажиров ей пришлось прибегнуть к таким словам, как «вся группа из 8 человек — инвалиды и онкологические больные», что, надо отметить, несколько утихомирило шум огромной толпы, народ как-то притих, сочувственно замолчал. Только ее напористость, опыт в перелетных делах и наш термин (в нашем случае наш диагноз) способствовали ей получить авиабилеты на Москву на следующий день (иначе вылет на Минеральные воды был бы только через двое суток), дальше из Москвы на Минводы. В своих метаниях сократить дорогу нам пришлось сделать такой крюк. Позднее я засмеялась и сказала группе, что это — «крутой маршрут». Иначе нам предстояло остаться на металлических холодных сидениях в зале ожидания в лучшем случае до следующего дня, в худшем — на двое суток. Но до завтра надо было где-то переночевать.

В эту ночь из большого потока опоздавших на стыковки своих рейсов пассажиров повезло только нам. Нас, благодаря нашему статусу инвалидов с онкозаболеванием, представитель авиакомпании смог с большим трудом устроить в 2 разные гостиницы. Здесь нам тоже удалось попользоваться своим статусом «инвалид».

Я попала в капсульную. Теперь мы знаем, что это такое. Настоящая капсула размером с кровать, где практически нет воздуха. Естественно, все дорожные мытарства, стрессы, усталость сказались на мне немедленно, у меня поднялось давление до 187 до помутнения в глазах, так что ночь в капсуле практически была бессонной, всю ночь сама сбивала давление (тонометр вожу всегда с собой, равно как и таблетки от давления), обошлась без «скорой». Утром рано вылетели в Москву и далее на — Минеральные воды.

В результате прибыли в санаторий с опозданием на сутки, но на ресепшн нам сразу пообещали вернуть деньги за неиспользованные сутки после нашего выезда, так и получилось. Дальше все было хорошо. Санаторий «Источник» в 5 минутах ходьбы от городского парка и водопоя, комфортные условия, достойное хорошее питание, современная лечебная база. Скоро мы забыли про плохое. Каждый смог получить те процедуры, которые прописал доктор в зависимости от нашего диагноза. Кто-то прошел полную диспансеризацию на месте, кто-то обследовал какой-то орган. В санатории оборудование современное, специалисты прекрасные, опытные. Много гуляли в парке, четко помня, что движение — жизнь.

Кто-то захотел съездить на экскурсию в Грозный, подняться на Эльбрус, съездить индивидуально в Музей русского самовара, ну а некоторые сделали хороший шоппинг по мехам. А я съездила на городской рынок и купила себе высокогорный шиповник для чая. Полюбовалась ценами, обилием местных продуктов, их разнообразием. В этом году на Кавказе было много снега, как и по всей России, какая-то аномальная весна там была, но все равно после наших небывалых морозов дышать свежим воздухом на природе – ни с чем не сравнимое удовольствие. Думаю, что каждый участник поездки смог улучшить показателя своего здоровья, все посвежели, отдохнули, воодушевились хорошим позитивным настроем.

В прошлом году мы тоже там были в это время. Февраль — самые низкие цены, субсидированные билеты, прохладное время года… Как раз для нас, онкологических.

Аэропорт «Минеральные воды» не справляется с огромной нагрузкой, которая выпала на него после начала СВО и в связи с санкциями. Вся заграница с хорошим отдыхом, считай, закрыта для «богатеньких Буратино», теперь и они отдыхают и лечат свою печень на Кавказе, на ее живительных источниках. Все авиакомпании увеличили количество рейсов, потому пассажиропоток увеличился очень даже значительно, а летом народу еще больше будет. Ни помещение аэровокзала, ни штаты, ни обслуга не предусмотрены для приема такого большого потока пассажиров. Пройти регистрацию можно on-line за сутки до вылета, но сдать свой багаж на рейс и получить посадочный талон -очередной вызов путешествия. Очередь за посадочным талоном аж с улицы.

В связи с ростом турпотока, несомненно, надо изменить весь спектр услуг на Кавказе. Там все как в Советском Союзе: примитивные торговые ряды около водопоя со столов, лавок, детских колясок, тележек, киоски с продажей путевок на экскурсии с наспех написанными от руки афишами — это все веет прошлым. Конечно, по сравнению с Сахалином — Кавказ выигрышный вариант, ведь он является излюбленным местом отдыха и лечения со времен русских царей, а Сахалин в это время был местом каторги и ссылки. Но время не стоит на месте и надо менять и самим меняться, если хотим привлекать туристов.

Мы радуемся, что турпоток в Якутию тоже растет. Он действительно растет, потому что людям некуда стало ездить и они ищут, куда бы еще поехать и посмотреть экзотику. В этом плане на самом деле у нас есть, что посмотреть: тот же холод, та же северная уникальная кухня, красавица Лена в летнее время, круизы до Тикси и на Ленские столбы. Хочу остановиться на Ленских столбах. Они — шедевр Юнеско, как говорится «наше все». Но как там все убого, не благоустроено, даже опасно! Берег не обустроен, ни кафе, ни гостиничек, ничего нет. Как подниматься наверх, я не знаю, последние годы не рискую. Наверно, там также не благоустроено. Если мы хотим заработать деньги, нужно инвестировать в благоустройство берега, подъемника, чтобы туристам было удобно и безопасно. Я видела много достопримечательных мест за границей, на пустом месте они умеют организовать комфорт для туристов, тем самым они зарабатывают даже на своем «чихе». А у нас сама природа создала неописуемую красоту, только приезжай и любуйся. И народ поедет! Надеюсь, власти все-таки обратят внимание на такие моменты, на которых республика могла бы заработать хорошие деньги.

Вернулись домой тем же маршрутом, слава богу, без задержек. Но лично я поняла одно: когда летишь со стыковкой рейса, то имеется большой риск опоздать (как в нашем случае) на стыковочный рейс и тогда тебе гарантированы все неудобства нашего российского дорожного быта. Все-таки лучшая дорога та, которую ты знаешь. Все время летала через Москву и в первый раз угораздило лететь таким маршрутом. Точно «Крутой маршрут» с «Раковым корпусом».

В завершение пожелаю всем доброго здоровья! Здоровье — самое ценное, что есть у нас. Берегите здоровье, занимайтесь своим здоровьем, знайте, что каждый из нас отвечает за свое здоровье сам, а не участковый терапевт. Доброе здоровье — самая большая удача в жизни!