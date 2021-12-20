IТ-отрасли Якутии постоянно нужны новые специалисты — это вызов образованию

IT-отрасль создает предпосылки для нового технологического уклада в будущем, придает импульс развитию других отраслей и сфер, что позволит существенно улучшить качество жизни людей на Севере и в Арктике.

«Мы должны создавать условия, чтобы айтишники занимались своим любимым делом, не надо им навязывать свое видение. Наши айтишники должны завоевывать мир, и продукты, которые делают здесь в Якутии, должны с удовольствием приобретать люди по всему миру. У нас есть хорошие примеры крупных компаний Индрайвер, Майтона. Сейчас Фнтастик поднимается быстро и динамично. Уверен, что и дальше будет также», — сказал на пресс-конференции глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Цифровые форматы взаимодействия безграничны, сферы применения искусственного интеллекта будут только расширяться, поэтому в IT-сфере постоянно нужны новые специалисты. Уже в 2024 году в IТ-отрасли Якутии будет занято не менее 10 тысяч человек. По словам главы региона, это серьезный вызов для системы образования и компаний республики. До конца 2023 года мощности институтов развития, Северо-Восточного федерального университета, научных учреждений и промышленных компаний будут объединены в Инновационном научно-технологическом центре.

В 2022 году откроется первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал Труда». Подписано более 70 предварительных соглашений о резидентстве в кластере. На основе накопленной уникальной научно-исследовательской базы создается Биотехнологический центр, где будут разрабатывать новые продукты в таких областях, как регенеративная медицина и клеточные технологии, биоинформатика, сельскохозяйственные биотехнологии.

IТ-стартапы имеют возможность принять участие в акселерационной программе «Б8» при Фонде развития инноваций республики. Из 55 участников программы финансовую поддержку получили 37 проектов не только из республики, но и из Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ. В 2022 году также планируется акселерация не менее 20 стартапов.

В 13 районах республики уже действуют IТ-центры. До конца этого года IТ-центр откроют в Верхоянском районе. В этих центрах обучают не только детей и молодежь, но и взрослых. Полученные цифровые навыки помогут им в трудоустройстве в IТ-компании или создании собственного стартапа. До 2024 года появятся ещё не менее 17 таких центров.

В конце 2021 года стартует Арктическая стартап-экспедиция. Участники из 8 арктических стран: России, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Канады, Исландии, США будут обмениваться опытом, также совместно находить новые технологические решения и перспективные проекты. Экспедиция будет проходить до конца 2022 года.