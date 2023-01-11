Идет отбор кандидатов? Ил Дархан принял второго главу улуса

Ил Дархан сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev, что провел рабочую встречу с главой Горного улуса Никитой Викторовичем Андреевым, обсудили основные итоги 2022 года и задач, которые стоят перед районом в 2023 году. В целом, год в улусе прошел плодотворный, проведена большая работа по социально-экономическому развитию, сообщил глава Якутии.

Оценка позитивная, как и видео встречи под приятную музыку. Разговор со вторым главой, побывавшем в новом году на аудиенции у главы республики, оценили, как поддержку Айсена Николаева кандидатуры Никиты Андреева на предстоящих выборах главы Горного улуса . Как и вчерашнюю встречу с главой Намского улуса Юрием Слепцовым.

Таким образом, определился еще один кандидат от «Единой России», считает тгк @aydaaan. Для тех, кто следит за политическими событиями – выбор ожидаемый. Андреев, что называется «не был, не состоял, не привлекался». Не связан с громкими скандалами, политическими интригами. Если осенью население проголосует за его третий срок, то это будет своеобразный рекорд.