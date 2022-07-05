Фотофакт: «Партия дела» Якутии в лицах

Хотя региональный партийный лидер «Партии дела» Виталий ОБЕДИН поскромничал и не опубликовал фото с партийного мероприятия, оно все равно попало в сеть. Через телеграм-канал Центризбиркома республики.

Отсутствие Владимира ФЕДОРОВА не удивляет. Обедин еще раньше сообщил, что после того, как Федот ТУМУСОВ, тогдашний лидер якутской СР приторговал ими, у Федорова нет желания и охоты позиционировать себя с какой-либо партией.