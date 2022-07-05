05.07.2022
22:32
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Политика

Фотофакт: «Партия дела» Якутии в лицах

Хотя региональный партийный лидер «Партии дела» Виталий ОБЕДИН поскромничал и не опубликовал фото с партийного мероприятия, оно все равно попало в сеть. Через телеграм-канал Центризбиркома республики.

Отсутствие Владимира ФЕДОРОВА не удивляет. Обедин еще раньше сообщил, что после того, как Федот ТУМУСОВ, тогдашний лидер якутской СР приторговал ими, у Федорова нет желания и охоты позиционировать себя с какой-либо партией.     

«Партия дела» выдвинет своих кандидатов на муниципальные выборы в Якутии
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Фотофакт: «Партия дела» Якутии в лицах»
  1. Читатель 05.07.2022 23:07

    Ммм, шапито

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