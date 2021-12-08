Более 50 якутян получили высокотехнологичные протезы — бесплатно

Резидент «Сколково» компания «Моторика» и Республика Саха (Якутия) продолжат сотрудничество в 2022 году в рамках федеральной программы «Новое качество жизни людей с ограниченными возможностями здоровья». В 2022 году ещё 20 жителей республики бесплатно получат функциональные протезы.

Напомним, в ходе встречи главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА с председателем Фонда «Сколково» Аркадием ДВОРКОВИЧЕМ были обсуждены направления дальнейшего сотрудничества по развитию инновационной экономики, разработке и внедрению передовых технологических решений, продуктов и услуг.

Якутия на протяжении трёх лет сотрудничает с компанией «Моторика». В этом году более 50-и якутян с ограниченными возможностями здоровья бесплатно получили высокотехнологичные функциональные протезы.

«Важным направлением совместной работы станет развитие реабилитационной помощи для пациентов, которым показано протезирование верхних конечностей, в том числе детей», – отметила вице-премьер Правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА. Запланировано обучение реабилитационных центров республики с особенностями взаимодействия с пациентами, использующими протезы, техническим и клиническим аспектам восстановительного лечения.

Директор по региональному развитию «Моторики» Руслан САДЫКОВ сказал, что слаженная работа регионального отделения Фонда социального страхования, Главного бюро медико-социальной экспертизы по РС(Я) с протезными предприятиями и реабилитационными центрами позволил оперативно решать вопросы помощи пациентам. «Нам важно, чтобы каждый житель республики, которому нужен протез, знал, где и как его можно бесплатно, за счёт государственной программы», – подчеркнул он.

Напомним, ООО «Моторика» является резидентом инновационного центра «Сколково». Компания занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей с 2-х лет и взрослых. С 2016 года компания произвела более 3 тысяч протезов, в том числе для уникальных случаев протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений. Координатором проекта в Якутии является Общественный представитель Агентства стратегических инициатив по социальным проектам Роза ОЛЕСОВА.