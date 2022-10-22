Александр Бастрыкин поручил проверить невыплату зарплаты якутскому пенсионеру

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения трудовых прав 63-летнего якутянина Александра Павлова, идущего из Сургута домой

В центральный аппарат СК России будет доложено по ситуации о нарушении трудовых прав жителя Якутии. В сети появилась информация о том, что 63-летний якутянин уже полтора месяца идёт пешком из Сургута домой в Якутию. Сообщается, что ранее он поехал работать вахтовым методом в Сургут, а после двухмесячной смены начальник выгнал его, не заплатив денег. В итоге домой пришлось идти пешком

. Следственными органами следственного управления СК России по ХМАО-Югре во взаимодействии со следственным управлением по Республике Саха (Якутия) ситуация изучается. Устанавливаются конкретные фактические обстоятельства произошедшего для решения вопроса об организации процессуальной проверки, сообщает тгк Следком

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мошкину М.В. доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего.