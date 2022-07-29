Знак «100 лет ЯАССР» как аванс к 100-летию Алдана



Одна из самых значимых дат в истории нашей республики – ее 100-летний юбилей. Он широко отмечается весь 2022 год во всех городах и весях Якутии. Алданский район – не исключение, очередные награды в связи со знаменательной исторической датой вручаются главами поселений района самым активным, добросовестным и инициативным помощникам администраций.



Так, 29 июля юбилейный Знак в форме восьмиконечной звезды, в центре которой изображена эмблема 100-летия образования Якутской АССР, был вручен Егору Алексеевичу Фролову за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Алдана, всестороннюю помощь в реализации программ и проектов, направленных на благоустройство города. В их числе парки, скверы, дороги и тротуары города Алдана. Который, кстати, на следующий год примет эстафету столетия, и в этой связи уже идет подготовка по всем фронтам к достойной встрече юбилея первенцем золотодобывающей промышленности Якутии. Так вот, в полку награждаемых алданцев-ветеранов, индивидуальных предпринимателей, руководителей коллективов, вносящих самый значительный вклад в дело созидания на благо своего города, республики, прибыло! И мы поздравляем Егора Алексеевича лично и коллектив ООО «Ассоциация АЯМ» с приятным моментом, который уже запечатлен в истории.

