1 июля в Якутске Ассоциацией ветеранов боевых действий органов внутренних дел и Внутренних войск и Союзом ветеранов боевых действий Якутии отмечен День ветеранов боевых действий.

С утра прошел открытый чемпионат по пулевой стрельбе в тире «Динамо» из пистолета Марголина. Затем по инициативе десантников были организованы субботники у часовни Георгия Победоносца и в сквере Героя России имени А.А. Рыжикова. В память о погибших товарищах ветераны установили в часовне свечи и возложили цветы к памятнику ветеранам войн.

Во время торжественного построения в сквере Рыжикова были отмечены активисты ветеранского движения, принимающие участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения, им вручены благодарственные письма и грамоты от правительства, медали от ветеранских организаций и военного комиссариата.

«География» наших ветеранов довольно обширная: Афганистан, Вьетнам, Корея, Даманский, Чечня, Сирия… Роды войск боевого братства: мотострелковые части, танковые, артиллерия, авиация, Воздушно-десантные войска, внутренние войска, ОМОН, СОБР, морская пехота, пограничные войска…

В этот день прозвучали искренние поздравления друзьям. Александр Тремба: «Здоровья вам крепкого, счастья по жизни, Ветеранам — многие лета, действующим — всегда возвращаться живыми и невредимыми. С Праздником!».

Александр Сыроватский: «Дорогие ветераны, вы через многое прошли, но хочется пожелать вам, чтобы вы как можно чаще улыбались и всегда радовались каждому мгновению свободной, мирной жизни! Пускай здоровье вас не подводит, пенсия будет достойной, а дети и внуки всей душой вас любят! Знайте, вы настоящие герои, которых ценит и уважает каждый!»