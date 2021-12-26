Комиссия по социальной политике, демографии, защите семьи и детства Общественной палаты РС(Я) совместно с активистами движения «Трезвая Якутия» инициировали проведение круглого стола «Трезвые села — тренд настоящего и будущего».

Модератором круглого стола выступила председатель комиссии, председатель Союза женских организаций РС(Я) Анжелика Андреева.

Тема сохранения в Якутии трезвых сел — одна из самых сложных и наболевших. Сегодня в Якутии насчитывается уже 188 деревень, отказавшихся от алкоголя. Однако депутаты Ил Тумэн 14 декабря на XXXII пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, разрешающий в этих населенных пунктах реализацию горячительных напитков в заведениях общепита.

В круглом столе приняли участие общественные деятели, которые всю свою сознательную жизнь посвятили тому, чтобы в нашей республике пьянства стало как можно меньше, а здоровых граждан больше. Каждое выступление начиналось с одной и той же фразы: «Жителям Крайнего Севера нельзя пить алкоголь! Пьянство погубит население Якутии».

Открыл совещание председатель Общественной палаты Николай Бугаев. Он рассказал, что каждая территория трезвости в Республике Саха (Якутия) принималась практически при единогласном решении жителей поселений. Благодаря такой политике жизнь в селах изменилась. Законопроект по разрешению продажи алкогольной продукции в трезвых селах через общепит и приведению республиканского законодательства в соответствие с федеральным прошел первое чтение в Госсобрании (Ил Тумэн).

В работе круглого стола в режиме онлайн приняли участие председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Алексей Еремеев и народный депутат Павел Ксенофонтов. Заместитель руководителя фракции политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в парламенте Михаил Эверстов появился в конференц-зале Общественной палаты лично.

Участвовали в дискуссии кандидат социологических наук Юрий Жегусов, председатель Якутского регионального общественного движения по пропаганде ЗОЖ «Трезвая Якутия», кандидат педагогических наук Матвей Лыткин, наркологический превентолог, председатель республиканского отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» Елена Колесникова, директор общественного фонда г. Якутск «Здоровый образ жизни» Елена Шудря, врач Валентина Кузьмина, юрист, адвокат КА «Якутский юридический центр» Тихон Дормидонтов и др.

Из Москвы подключились клинический психолог, эксперт Роскомнадзора, руководитель Московского городского отделения общественной организации «Общее дело», эксперт Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД РФ Олег Моисеев, специалист-исследователь Исследовательской группы «Циркон», старший преподаватель кафедры политической социологии и социальных технологий ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет» Варвара Зотова, куратор общественного движения «Православное общество трезвости» диакон Иоанн (Клименко) и др.

Выступление Олега Моисеева было жестким и вселило большую тревогу. В качестве страшного примера того, как население спивается, он привел соседний с Якутией регион – Чукотку. Чтобы такого не случилось, властям Республики Саха (Якутия) нужно принимать экстренные меры.

Дискуссия была жаркой. Объяснил юридические тонкости соответствия федеральным требованиям законопроекта по разрешению продажи алкогольной продукции через точки общепита спикер парламента Алексей Еремеев. В ходе спора и депутаты, и общественники пришли к мнению: выход из сложившейся ситуации есть.

Решено объединить свои усилия ради сбережения уникальных трезвых сел и развития проекта, направленного на народосохранение Якутии.

Депутаты предложили внести изменения в федеральное законодательство с возвращением полномочий по регулированию продажи алкогольной продукции через общепит обратно субъектам РФ. Вероятность принятия подобной поправки имеет небольшой процент и сложна по юридической технике.

Прозвучали предложения по введению увеличенных прилегающих расстояний до школ, детских садов, медучреждений, а также возможности введения полного запрета продажи алкогольной продукции через общепит в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

По результатам круглого стола подготовлена резолюция, которая будет направлена в парламент Якутии, в исполнительные органы власти и, конечно, в администрации муниципальных районов.