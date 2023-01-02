Женщина чудом осталась жива

Сотрудники Госавтоинспекции спасли женщину в сорокоградусный мороз. Во время несения службы дорожные полицейские спасли замерзшую женщину.

Вчера, то есть 1 января 2023 года примерно 9 часов вечера во время несения дежурства на рейдовых мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения по улице Ойунского г.Якутска на противоположной стороне дороги увидели как идет человек с признаками опьянения (идет и падает, долго встает). На улице стоял сильный мороз, температура была около -43* С. Долго не думая, сотрудники Госавтоинспекции решили помочь этому человеку. Приблизившись, увидели, что эта была женщина лет 40-50 с признаками обморожения на видимых частях тела (на руках и лице). Даже посадить ее в салон автомобиля было не просто, т.к. ноги и руки так замерзли , что гнулись с трудом. Сразу вызвали скорую помощь. Женщина откуда и куда шла не помнила. Через несколько минут приехала бригада скорой медицинской помощи. Инспекторы помогли при транспортировке пострадавшей от холода в машину скорой помощи.